Poco personale al Nido Neonatologia dell’ospedale ‘Nostra Signora di Bonaria’ di San Gavino. Lo denuncia il sindacato, che chiede “chiarimenti” in relazione a questa “grave situazione di organico”.

“Come ampiamente previsto e da tempo denunciato per tutta la struttura ospedaliera – spiega la nota della Fials – tale carenza si sta attualmente abbattendo sulla struttura, anche a seguito dello sguarnimento dell’organico per il reperimento di personale per l’Hub vaccinale di recente apertura”. Quindi, “appare estremamente importante ricordare come la dotazione di personale attuale, composta da 10 unità che non consente la turnazione in due, è ben al disotto dello standard di accreditamento previsto dai LEA, è già attualmente non permette al personale di lavorare in sicurezza, esponendolo a rischi di natura professionale elevatissimi”.

Ciò che preoccupa il sindacato è che “per l’amministrazione tutto questo appaia normale, con le infermiere sottoposte a turni pesantissimi, regolarmente pianificati e legittimati dai dirigenti del Servizio Professioni Sanitarie”.

La sigla si chiede “cosa ne è del rispetto delle norme contenute nel D.lgs. 81 del 2008, dello stress da lavoro correlato in esso contenuto?”, e sollecita “l’immediata assunzione di personale infermieristico e oss secondo tutte le forme previste senza escludere quella in somministrazione”, concludendo che, se così non avverrà “verranno attivate tutte le azioni più opportune, nessuna esclusa”.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it