Due incendi si sono sviluppati nel pomeriggio, nell’agro dei Comuni di Ittireddu (Ss) in località C. Sapattada e Galtellì (Nu), in località Punta Bartara.

E’ attualmente in corso l’intervento del personale e di tre elicotteri del Corpo forestale, due operanti nel territorio di Ittireddu e provenienti dalle basi di Anela e Bosa, e un terzo, recatosi a Galtellì, decollato dalla base di Farcana.

Sul posto coordinano le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ozieri e alla pattuglia del Corpo forestale di Orosei.

