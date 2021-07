Stamattina intorno alle 10, i Carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un disoccupato 27enne quartese, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari che ha disposto la revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e disposto l’immediata detenzione in carcere.

Il provvedimento della Magistratura fa seguito alle inosservanze documentate dai militari di Quartu nei giorni scorsi. L’uomo è stato pertanto portato nel carcere di Uta.

