I Carabinieri di Lunamatrona nell’ambito delle periodiche verifiche svolte al Centro d’Accoglienza Temporanea “I Lecci” di Villanovaforru (Su) hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di stupefacenti un 31enne tunisino richiedente protezione internazionale ospite del centro per extracomunitari.

L’uomo si era mostrato molto nervoso al controllo e in ragione di dello strano e apparentemente ingiustificato atteggiamento i Carabinieri hanno deciso di sottoposto a perquisizione d’iniziativa secondo quanto previsto dal Testo Unico sugli Stupefacenti. L’operazione ha portato al rinvenimento nella sua stanza 1 grammo di marijuana che è stato sequestrato.

La notte non è stata tranquilla nel Centro: un cittadino 24enne del Mali, anch’egli ospite della struttura, attorno alle 4 è andato in escandescenze per motivi incomprensibili e due pattuglie di carabinieri della Compagnia di Sanluri lo hanno dovuto tenere a bada, fino a quando stamattina il Sindaco non ha disposto, quale autorità sanitaria, un Trattamento sanitario obbligatorio nei suoi confronti.

