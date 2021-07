“Ancora una volta la Fials, sentite le lamentele dei lavoratori, denuncia le inefficienze che hanno causato gravi errori relativi al pagamento dei premi relativi all’emergenza Covid-19 del periodo marzo/maggio 2020”, a dichiararlo è Giampaolo Cugliara, Segretario Provinciale Fials.

“È assai sconcertante apprendere che sono stati destinati premi a personale che in tale periodo non ha lavorato a tale emergenza nei presidi Covid, mentre per esempio infermieri trasferiti dal Marino al Santissima Trinità e destinati alla prima linea (Rianimazione Covid)nulla hanno percepito. Che dire poi degli Infermieri operanti nello stesso presidio, medesimo reparto con stessi turni di servizio che hanno visto differenze di 500 euro o addirittura nessun premio? Incredibile come una dirigenza tanto illuminata possa compiere certi errori, che pesano come macigni sugli operatori sanitari impegnati quotidianamente in questa pandemia”, prosegue il Segretario Provinciale Fials.

“La Fials chiede una verifica immediata al fine di porre rimedio alle ingiustizie create con l’auspicio di non dovere attendere un altro anno”, conclude Cugliara.

