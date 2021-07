Entra in vigore oggi, sabato 3 luglio, la Direttiva europea Sup (Single Use Plastic), approvata nel 2019 ma recepita quest’anno dall’Italia attraverso una legge nazionale e relativa all’utilizzo della plastica monouso.

Le nuove regole vietano la vendita di strumenti usa e getta, che da oggi potranno essere commercializzati solo fino a esaurimento scorte.

Nel novero degli oggetti “banditi” rientrano piatti e posate, cannucce, cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. Restano esclusi dal divieto invece i bicchieri monouso di plastica, le bottigliette per acqua e bibite, i flaconi di detergenti e detersivi, le scatolette e le buste per i cibi.

La scelta dell’Ue è ricaduta, per il momento, solo sulle fonti di maggior inquinamento e di cui si può fare a meno, o che possono essere facilmente sostituiti con prodotti simili e biodegradabili.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it