È l’album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito con oltre 6 milioni di copie. Nel mondo ha superato i 25 milioni di copie vendute, ora il leggendario Greatest Hits dei Queen torna con 2 nuovi formati per collezionisti, stampati in edizione limitata, per celebrare non solo il 50/o anniversario della band, ma anche il 40/o Anniversario dalla pubblicazione originaria del 1981.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it