Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, dove ha trascorso la prima notte dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella serata di domenica 4 luglio per una stenosi diverticolare del sigma, e al quale, stando al bollettino medico, il Pontefice avrebbe “reagito bene”. Per il Santo Padre si prevede una degenza di circa cinque giorni.

“La nostra preghiera la nostra vicinanza è molto grande. Ho sentito questa mattina il cardinale vicario” Angelo De Donatis “e mi ha detto che il Papa sta bene”, ha commentato il cardinale Enrico Feroci.

Papa Francesco è stato trasportato presso il nosocomio romano dopo aver condotto normalmente in Piazza San Pietro l’Angelus domenicale. L’intervento, spiegano fonti ospedaliere, “non è particolarmente problematico, se non per le cautele legate all’età del paziente, 84 anni”.

