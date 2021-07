Torna a Quartucciu Sere d’estate edizione 2021. Da luglio a settembre un ricco calendario di eventi, per adulti e bambini, a Quartucciu al Teatro Olata dalle ore 21.30 e alla borgata di Sant’Isidoro. Voluto fortemente dall’amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e le attività Culturali, il calendario è stato pensato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti, adulti e bambini. Le proposte includono infatti il teatro, la parte dei laboratori e della creatività, la comicità, la musica e la letteratura.

Elisabetta Contini, assessore alla Cultura, Quartucciu. “Quest’anno abbiamo voluto investire una grande parte del bilancio dell’assessorato per dare grande spazio alle manifestazioni estive. Dopo tanti mesi di stop, causa pandemia, abbiamo tutti voglia di riassaporare la quotidianità. E lo vogliamo fare incontrandoci e godendo di momenti in compagnia. Ecco perché il teatro all’aperto è perfetto per soddisfare questa esigenza: si può partecipare ad appuntamenti diversi, seri e comici, per adulti e per bambini. Ci siamo affidati all’associazione Enti Locali per lo Spettacolo e questo ci ha consentito una organizzazione coesa e fluida, in linea con le esigenze del nostro pubblico e con una vasta offerta culturale. Sono inoltre molto orgogliosa delle date organizzate a Sant’Isidoro, una serie di laboratori, che andranno avanti fino a settembre, che coinvolgeranno i più giovani, proprio nel periodo di vacanza scolastica. La comunità di Sant’Isidoro doveva essere assolutamente coinvolta in queste attività”.

Si parte il 10 luglio con uno degli attori comici più amati del momento, che ha bisogno di poche presentazioni: Alessandro Pili, con lo spettacolo: Scraffingiu per tutti.

18 luglio Compagnia Artisti fuori posto in Novecento, dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, di e con Pietro Murenu e Juri Orrù. Novecento è un monologo teatrale di Alessandro Baricco, pubblicato da Feltrinelli nel 1994. Narra la strana vicenda di Danny Boodmann T. D. Lemon, Novecento, un uomo che ha vissuto tutta la sua vita nella pancia del Virginian, un gigantesco transatlantico, che faceva avanti e indietro dall’Europa alle Americhe nel ‘900. (Ore 21.30)

25 luglio Cada Die in Il respiro del vento di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi (regia), collaborazione alla drammaturgia Alessandro Lay. C’era una volta un villaggio vicino a un grande lago. Certe sere il cielo si rifletteva sull’acqua e colorava le case e i suoi abitanti d’azzurro e di blu. Ma un giorno smise di piovere e il lago si prosciugò. L’anziano del villaggio chiamò un ragazzo: “Guarda il cielo Alizar, il nostro lago ora è lassù, tu dovrai riportarlo quaggiù.” Alizar prima di partire andò dalla sua amata Mounia e sotto il Grande Albero si scambiarono una promessa d’amore. (Ore 21.30)

20 agosto Compagnia Actores Alidos in Chicci di riso. Spettacolo di cabaret di e con Marta Proietti Orzella e Luca Pauselli alla chitarra. (Ore 21.30)

28 agosto Effimero meraviglioso in Volevo vedere il cielo. Regia Maria Assunta Calvisi. Di Massimo Carlotto, con Miana Merisi. (Ore 21.30)

11 settembre Renzo Cugis in “SI STAVA PEGGIO QUANDO SI STAVA PEGGIO” Special guest: Massimiliano Medda e Flavio Soriga, musiche in scena a cura di Samuele Dessì e Andrea Lai. (ore 21.30)

25 settembre Teatro del sottosuolo in Circo all’arrembaggio, spettacolo previsto per le ore 18

Laboratorio Dietro la baracca, 20 luglio – 5 settembre. A Sant’Isidoro, nel centro agroalimentare, a cura delle Compagnie del Cocomero. Il progetto ha molteplici finalità, tenendo conto delle esigenze educative della scuola: la difficoltà di trasmettere ai bambini concetti e conoscenze con la didattica odierna, è superabile con sistemi nuovi e metodi divertenti, anche attraverso le tecniche di animazione teatrale, con oggetti, burattini e maschere.

