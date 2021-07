La sala operativa di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per una persona in difficoltà a San Nicolò Buggerru.

Sul posto sono state inviate la squadra di pronto intervento di Iglesias e la squadra SAF dei vigili del fuoco dalla centrale di viale Marconi insieme al “Drago 61” Elicottero VVF Sardegna.

Presente anche un’ambulanza della zona. A lanciare l’allarme con una chiamata al 115, il compagno di corda dell’uomo in difficoltà.

Gli specialisti SAF a bordo del drago sono stati calati sul posto e con le tecniche di derivazione speleo hanno recuperato la persona che si trovava in difficoltà. L’elicottero ha poi trasportato l’escursionista fino alle squadre dei vigili del fuoco di terra. L’uomo, fortunatamente in buono stato di salute, è stato consegnato al personale sanitario per gli accertamenti del caso.

