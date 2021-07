John Lawton, ex-cantante degli Uriah Heep, è morto all’età di 74 anni. Lawton è stato il frontman della band dal 1976 al 1979, comparendo in tre album: “Firefly” (1977), “Innocent Victim” (1977) e “Fallen Angel” (1978).

La band ha pubblicato un post scrivendo:

“È con profondo rammarico che condividiamo la devastante e tragica notizia dell’improvvisa e totalmente inaspettata scomparsa di John Lawton, avvenuta il 29 giugno 2021.

Contrariamente a quanto riportato dalla stampa, non era malato, il che rende incomprensibile la sua scomparsa.

Se n’è andato pacificamente con sua moglie al suo fianco. John ci mancherà molto.

Seguendo i suoi desideri, si terrà un funerale privato per celebrare la sua vita, con la partecipazione solo della famiglia e degli amici intimi.

Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile”.

