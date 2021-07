Intervento dei Vigili del fuoco di Sassari questo pomeriggio, a seguito di una richiesta pervenuta alla Sala Operativa intorno alle ore 16.15, per incidente stradale verificatosi in via Guglielmo Oberdan, a La Maddalena.

La squadra del distaccamento locale è stata inviata per mettere in sicurezza i mezzi e la zona interessata.

Il conducente della moto è rimasto ferito nel sinistro, ed è stato trasportato all’ospedale Paolo Merlo dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Le cause dell’evento sono in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il personale di soccorso.

