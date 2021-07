“La sentenza del Tar Sardegna rappresenta un importante traguardo riguardante più di mille operai, che da oltre 30 anni lavorano per Forestas con contratti a termine di sei mesi. Il primo passo di questo percorso era stato dato dalla sentenza emessa dal Giudice del lavoro di Nuoro che aveva dichiarato l’illegittimità del termine nei contratti di lavoro semestrali stipulati dall’Agenzia”. E’ il commento dell’assessore regionale del Personale, Valeria Satta, dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha respinto il ricorso proposto contro la deliberazione del Commissario straordinario della agenzia Forestas che aveva esteso a dodici mesi la durata dei contratti.

Per risolvere definitivamente la vertenza, l’Agenzia regionale aveva adottato gli atti, poi impugnati davanti al Tar, per dar corso all’estensione a dodici mesi dei contratti degli operai semestrali, dando attuazione alla legge regionale 43 del 2018, modificata dalla 6 del 2019 in seguito alla delibera della Giunta regionale che dettava gli indirizzi per la trasformazione dei contratti semestrali in contratti a tempo indeterminato.

“Una battaglia a favore dei lavoratori di Forestas a tempo determinato nella quale ho sempre creduto – ha aggiunto l’assessore Satta – Un pronunciamento che pone fine alla vertenza e riconosce la legittimità dell’operato della Giunta regionale e del Commissario di Forestas, evitando di mettere in pericolo il lungo ed impegnativo lavoro svolto finora a favore di questi lavoratori e delle loro famiglie, dopo troppi anni di incertezza e preoccupazioni”.

