Lo storico volto del rock italiano Pino Scotto sarà ospite dell’Old Style Pub di Capoterra.

Artista militante ormai da anni nelle scena rock/metal italiana, conosciuto come cantautore, conduttore televisivo, frontman dei Vanadium, Fire Trails e dei Pulsar.

In collaborazione con SP Produzioni, l’Old Style Pub ospiterà Pino Scotto in un format acustico insieme a Steve Volta alla chitarra.

L’evento sarà venerdì 16 luglio dalle 22.00 all’Old Style Pub di Capoterra in Corso Gramsci, 57.

