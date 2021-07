Possibili disservizi nel ritiro dei rifiuti domani venerdì 9 luglio nei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla”.

L’ente ha ricevuto due comunicazioni. La prima è delle segreterie regionali di Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil su uno sciopero indetto per la giornata di domani 9 luglio del comparto di igiene ambientale a tutela della salute e sicurezza sui posti di lavoro dopo la tragica morte dell’operaio nell’impianto di trattamento dei rifiuti “Villaservice” di Villacidro. Lo sciopero riguarderà le ultime due ore del turno lavorativo.

La seconda comunicazione è della ditta Cosir, affidataria del servizio, che ha confermato l’annuncio dello sciopero dei sindacati e ha precisato: “Nell’eventualità dell’adesione totale o parziale del personale addetto al servizio di raccolta differenziata nei 18 comuni dell’Unione, i servizi previsti in appalto per la giornata di domani 9 luglio potrebbero non essere garantiti nella loro totalità”.