Cagliari. Rider aggredito durante festeggiamenti per l’Italia: il caso diventa nazionale

Martedì 6 luglio è stata per l’Italia una giornata di festa, il calcio ha unito un popolo e la vittoria sulla Spagna nella semifinale degli Europei ha portato migliaia di persone in strada per i festeggiamenti.

Suoni di clacson, caroselli di auto, musica ad alto volume, bandiere tricolori al vento e anche fuochi d’artificio, Cagliari si è ritrovata in piazza per manifestare il proprio amore per la nazionale, ma forse una birra di troppo ha trasformato la festa in una vergognosa aggressione ad un rider e anche l’assalto ad un pullman del Ctm.

Le immagini sono finite sui social e anche Selvaggia Lucarelli le ha rilanciate facendolo diventare un caso nazionale.

