Il Servizio Lavori Pubblici ha predisposto per la pubblicazione due bandi relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblico (ERP):

Bando di concorso n.6 per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del Comune di Cagliari, approvato con Determinazione dirigenziale n.4435 del 30 giugno 2021;

Bando di concorso n.2 per cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del Comune di Cagliari, approvato con Determinazione dirigenziale n.4436 del 30 giugno 2021.

Il termine di scadenza per entrambi i bandi è stato fissato nel giorno di mercoledì 1 settembre 2021, con la possibilità di presentare le domande a partire da giovedì 8 luglio 2021.

I bandi sono finalizzati alla redazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi Erp e della graduatoria per la mobilità tra alloggi Erp (quest’ultima riservata a chi è già assegnatario di alloggio di edilizia popolare). Per i requisiti specifici di partecipazione è possibile consultare i bandi disponibili nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri Bandi e Avvisi” del portale istituzionale del Comune di Cagliari.

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente al numero 070/6778090 o via mail all’indirizzo: bandi.erp@comune.cagliari.it

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it