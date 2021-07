“At The Mill” è il titolo del live album dei Paradise Lost in uscita il 16 luglio 2021 su Nuclear Blast è stato registrato durante lo show in live streaming tenuto dalla band nella propria sala prove il 5 novembre 2020.

I Paradise Lost sono considerati i precursori del sottogenere death doom metal. Il loro nome deriva dal poema di John Milton del 1667 dal titolo omonimo

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it