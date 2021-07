Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari nel Comune di San Sperate (Su), a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, per l’incendio di un autocarro, che ha causato poi il propagarsi delle fiamme anche alla vegetazione circostante.

Sul luogo dell’evento, in via Giardini, è stata inviata una squadra di pronto intervento.

Gli operatori dei Vvf hanno spento il rogo che ha avvolto l’automezzo e con un fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo hanno estinto l’incendio di vegetazione prima che le fiamme potessero propagarsi e raggiungere altre aree.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i pompieri hanno effettuato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato indagini sull’accaduto.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it