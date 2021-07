La strada provinciale Sestu – Ussana sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto che va dal km 1+00 al km 1+200, a seguito della rilevazione di condizioni di instabilità in prossimità del ponte situato al km 1+100.

L’interdizione è stata disposta dalla Città Metropolitana di Cagliari al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e consentire il regolare svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria della SP 9, attualmente in corso.

Il transito sarà interrotto per tutti in prossimità del cedimento rilevato, mentre una parte della SP 9 sarà interdetta fatta eccezione per i residenti e i mezzi e persone autorizzati.

Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo SP 4 – SS 131 – SS 446 in direzione Sestu – Ussana e viceversa, fino a nuove disposizioni.

