Cagliari, fiaccolata In memoria delle vittime dei protocolli sanitari

Nella serata di ieri, giovedì 8 luglio, una trentina di persone ha promosso una fiaccolata in memoria delle vittime dei protocolli sanitari.

L’iniziativa è stata promossa a livello nazionale in contemporanea in diverse piazze italiane, a Cagliari la manifestazione ha avuto luogo in via Roma.

“La nostra lotta è soprattutto legata alla necessità di avere verità per le vittime. Senza verità non avremo giustizia, i media hanno usato come sciacalli i morti riducendoli a numeri funzionali per fare terrorismo”, affermano gli organizzatori.