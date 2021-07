“I dati disponibili – indica il Gacvs dell’Oms – suggeriscono che il decorso immediato di miocardite e pericardite post-vaccinazione è generalmente lieve e risponde al trattamento conservativo (riposo, trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei). Il follow-up è in corso per determinare i risultati a lungo termine”, come pure “sono in corso studi più rigorosi che utilizzano fonti di dati alternative e protocolli più robusti, compreso il confronto fra popolazioni vaccinate e non”.

“Ai vaccinati – raccomanda il comitato – va suggerito di rivolgersi immediatamente a un medico se sviluppano sintomi indicativi di miocardite o pericardite, come dolore toracico di nuova insorgenza e persistente, mancanza di respiro o palpitazioni dopo la vaccinazione”. Quanto ai medici, “devono essere consapevoli del rischio di miocardite e pericardite con i vaccini mRna, e sapere chi ha maggiori probabilità manifestarle. Anche i sanitari “devono prestare attenzione” ai segnali spia, “specialmente negli adolescenti o nei giovani maschi”.

L’Oms si esprime dunque in linea con le agenzie del farmaco Usa e Ue. In Europa, “il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) dell’Ema, nella sua riunione del 5-8 luglio, ha esaminato gli ultimi dati europei, confermando che esiste una relazione causale plausibile tra miocardite e vaccini a mRna”.