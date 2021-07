“Il turismo avrà un ruolo chiave nel percorso di rinascita per la ripresa dell’economia del capoluogo. L’assemblea municipale, in sinergia con l’assessorato del turismo, è impegnata a costruire occasioni per incrementare le opportunità a favore dell’esercito dei vacanzieri che arriveranno in città”. E’ quanto evidenzia il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, che si catapulta verso la ripresa delle attività per conquistare una grande fetta di turisti.

“In questo senso l’assessore al turismo Sorgia sta mettendo in campo tutto il suo impegno per rigenerare la città in vista dei grandi eventi estivi e, con il coinvolgimento della massima assemblea, occorre programmare un piano per assicurare ai turisti la fruizione dei servizi e una serie di eventi di cartello. Gli arrivi a Cagliari devono rendere il capoluogo come meta ambita, che non sia soltanto un punto di passaggio rispetto alle località costiere dell’area vasta, ma che possa essere sostenibile e pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini, porgendogli servizi sicuri ed efficienti capaci anche di diminuire code, distanze e rischi di assembramenti”.

Un progetto che va adottato per mostrare una cartolina della capitale isolana non solo attraente ma anche sicura dal punto di vista dell’ospitalità. “La ripartenza delle attività turistiche è solo un tassello per ridare fiato all’economia – conclude Tocco – Abbiamo la necessità di intercettare i flussi turistici in arrivo in Sardegna anche attraverso una collaborazione produttiva con i vertici del porto e dell’aeroporto, con una promozione del territorio che deve prevedere la promozione delle grandi bellezze della città e dei diversi eventi in cartellone”.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it