Restano abbastanza stabili, nel breve termine, i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.391 nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 1.400 di ieri. I decessi in un giorno sono stati 7, cinque in meno rispetto a sabato.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 143.332 tamponi molecolari e antigenici, circa 70mila meno di sabato 10 e il tasso di positività è in aumento, allo 0,97%.

Stabile il numero dei nuovi ricoveri negli ospedali.

“L’ampia distribuzione dei nuovi casi sul territorio nazionale indica una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus nel nostro paese”: è quanto si legge nel documento esteso del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute pubblicato, pubblicato sul sito Epicentro dell’Iss e aggiornato al 7 luglio. “La maggior parte dei casi segnalati in Italia nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico per la presenza di sintomi (31,8%) o in seguito ad attività di ricerca dei contatti di casi accertati con contact tracing, il 29%. Una trasmissione locale (autoctona) dell’infezione riguarda il 76% dei casi”.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it