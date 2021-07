L’Italia ha vinto gli Europei di calcio e nelle piazze italiane sono esplosi i festeggiamenti, talvolta sfociati però in comportamenti esagerati e pericolosi.

A Milano 15 persone sono rimaste ferite e sono state soccorse in piazza del Duomo: tre di queste sono gravi, si tratta di alcuni ventenni ricoverati d’urgenza per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta.

A Roma l’accesso a piazza del Popolo è stato contingentato, per un massimo di 2.500 posti, a causa dei rischi preventivati nel dopopartita. Nella Capitale sono stati anche transennati alcuni monumenti in centro storico, come in zona Campo de’ Fiori, piazza di Spagna e Fontana di Trevi.

A Napoli protagonisti dei festeggiamenti sono stati i classici fuochi d’artificio, con botti e caroselli d’auto.

In molte città la prudenza e la paura di assembramenti ha suggerito di non installare i maxi-schermi, tra queste Milano, Venezia, Padova, Trieste, Palermo, Cagliari, Sassari e altrove, ma non c’è stata città in cui i tifosi non siano scesi in piazza o nelle strade per festeggiare la vittoria.

