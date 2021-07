A causa di un incendio a bordo strada, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 129 bis “Trasversale Sarda” tra il km 4,500 ed il km 23,500.

Il traffico al km 4,500 viene deviato sulla viabilità provinciale, mentre al km 23,500 viene deviato sulla strada statale 292 “Nord occidentale sarda”.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

