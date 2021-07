Questa mattina un grave incidente si è verificato a Lierna (Lecco), dove un autobus con 25 bambini a bordo ha preso fuoco. La tragedia è stata sventata dall’autista del mezzo, che si è prontamente accorto che qualcosa non andava, si è fermato e ha fatto scendere i piccoli passeggeri dal veicolo, il quale ha preso fuoco poco dopo.

Le fiamme, che hanno divorato l’autobus, sono state spente successivamente dai Vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano accorsi tempestivamente sul posto.

I ragazzini stanno tutti bene, sette di loro sono stati portati in ospedale per degli accertamenti dopo aver inalato il fumo.

#Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all’altezza di Lierna. Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale [11:30 #13luglio] pic.twitter.com/kTkXcuDefq

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 13, 2021