L’Ats Sardegna di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato che: “L’Ente Gestore ha trasmesso l’esito delle analisi effettuate su campioni d’acqua prelevati l’8 luglio 2021 nella rete idrica del comune di Sassari frazione Tottubella, che hanno evidenziato la non conformità per il parametro Coliformi (11 MPN/100cc) nel punto di seguito indicato: Chiesa frazione Tottubella”.

Per tal motivo l’amministrazione comunale della città ha disposto il divieto di utilizzare l’acqua erogata dalla rete idrica comunale nella Località Tottubella per il consumo umano quale bevanda e per la preparazione degli alimenti fino alla verifica di conformità per i parametri microbiologici.

Nella località interessata dal provvedimento l’acqua erogata dalla rete idrica comunale potrà essere utilizzata solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici.

