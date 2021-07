Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Erocks Production hanno annunciato l’arrivo in Italia per una data della band death metal,Decapitated

Death metal ultra-tecnico, la band ha macinato date e sonorità estreme dal ’96. Con sette album in studio, una compilation, un album video, due demo e uno split decimante all’attivo, la macchina da guerra polacca ha affilato il proprio sound a suon di bombe, sviluppando riff dissonanti, batterie schiaccianti e assoli di chitarra tanto inventivi quanto pesanti, guadagnandosi lodi infinite da figure impressionanti quali i Meshuggah, Metal Hammer e Alternative Press.

In occasione del loro 25esimo anno come band, i colossi polacchi attraverseranno l’Europa e il Regno Unito questo gennaio, portandosi dietro una setlist a dir poco devastante per la loro unica data italiana.

28 GENNAIO 2022 | SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO (MI)





Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it