Il centro operativo comunale è stato convocato con urgenza per monitorare costantemente la situazione appena avuta notizia dell’incendio che si è sviluppato a Nuoro, in località Biscollai. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sul posto stanno ancora operando sei squadre dell’antincendio, la situazione è al momento sotto controllo e il rogo è in via di spegnimento.

Durante la mattinata, in via precauzionale, sono state evacuate 4 famiglie residenti nella via Straullu e gli uffici di Abbanoa. L’assessora alla Protezione civile Valeria Romagna, presente sul luogo dell’incendio, ha allertato i servizi sociali e polizia locale per accertare se nella zona e vie limitrofe risiedano persone con difficoltà motorie o allettate, qualora si rendesse necessario lo sgombero delle abitazioni. Nell’eventualità, la Croce Rossa ha messo a disposizione i propri volontari e mezzi.

L’Atp ha provveduto a deviare le corse degli autobus che transitano nella zona dell’incendio.

