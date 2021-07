Taglio di alberi ad alto fusto sul massiccio dei Sette Fratelli e parte la protesta da parte dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) che vuole vederci chiaro: oggi ha inviato un istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti.

“Numerosi alberi tagliati non si sa in base a quali autorizzazioni e per quali ragioni – denuncia il Grig – Nessun cartello portante motivazioni ed estremi degli atti autorizzativi”. L’associazione precisa: l’area è tutelata con vincolo paesaggistico rientra nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) ‘Monte dei Sette Frateli e Sarrabus’ e nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) ‘Monte dei Sette Fratelli’. “Un pesante taglio boschivo nel bel mezzo dell’area boschiva dei Sette Fratelli, una delle più ampie foreste del Mediterraneo – conclude Grig – è assolutamente il caso di vederci chiaro, nella massima trasparenza”.

