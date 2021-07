Aumentano ancora i positivi a Serrenti, ora sono 21 e 211 sono le persone in isolamento, per queste ragioni il sindaco Pantaleo Talloru ha emanato una nuova ordinanza che impone “la sospensione di tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi, sportivi fino a nuovo ordine”, sospendendo anche tutte le autorizzazioni e nulla osta fino alla conclusione dell’emergenza.

Non solo torna anche il coprifuoco per i locali pubblici con bar, ristoranti e parchi che rimarranno chiusi dalle 23 alle 5 del mattino successivo. Vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici, ma anche le feste private tanto in spazi chiusi che all’aperto, oltre a “ogni forma di intrattenimento nelle aree esterne di bar, pub, locali di pubblico spettacolo e simili”.

