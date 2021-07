Torna a Mogoro (Or) la Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna di Mogoro, giunta alla 60esima edizione e anche quest’anno, come nel 2020, gli organizzatori hanno deciso di adottare tutte le misure necessarie per garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di eventuali contagi da Covid. Per accedere all’esposizione, visto il numero limitato di presenze ammesse in contemporanea, è consigliata la prenotazione on-line. Non comporta costi aggiuntivi ed è necessaria anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita. I visitatori possono dunque scegliere il giorno, l’ora dell’arrivo e il numero di persone che intendono accedere in Fiera. La prenotazione sarà inviata via email. Non servirà stamparla e basterà esibirla all’ingresso sul display dello smartphone per accedere alla biglietteria. Per l’ingresso sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Per accedere al link delle prenotazioni CLICCA QUI.

La Fiera sarà inaugurata il prossimo 30 luglio e resterà aperta dal 31 Luglio al 19 settembre, tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 10 alle 21.

I prezzi per la visita sono alla portata di tutti. Il biglietto intero costa 3 euro e 50 centesimi. Due euro, invece, il biglietto ridotto per i bambini sotto i 12 anni e gli adulti sopra i 65 e gli associati alla FASI, la Federazione delle Associazioni Sardi in Italia. C’è poi la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, il sito archeologico di Cuccurada: il costo è di 6 euro. Infine, l’ingresso sarà gratuito per i bambini sotto i 6 anni e i disabili con accompagnatore. L’ingresso consente di visitare l’intero spazio espositivo, la bottega enogastronomica e la libreria. Anche quest’anno la Fiera proporrà il meglio dell’artigianato artistico della Sardegna con 100 espositori presenti: 97 aziende artigianali e 3 del settore agroalimentare. In esposizione manufatti dei settori della ceramica, della tessitura e dei tessuti, dell’oreficeria, della coltelleria, del legno, dei metalli, della pelletteria, della cestineria, del vetro, del ricamo e dei prodotti agroalimentari.

