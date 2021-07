«Attualmente a Nuoro risultano nove cittadini positivi al Covid-19 e 13 in quarantena. Il dato ufficiale è riportato sulla piattaforma creata dalla Regione e consultabile dai singoli Comuni per tenere sotto controllo l’andamento della diffusione del virus all’interno delle comunità. Esattamente undici giorni fa, il 5 luglio, l’Ats segnalava nessun soggetto positivo al Covid o in quarantena». A comunicarlo è il sindaco di Nuoro Andrea Soddu.

Il primo cittadino spiega che «il quadro attuale non è tale da costringerci ad adottare provvedimenti restrittivi, ma ci ricorda che il virus è ancora presente e non ci consente distrazioni. E soprattutto ci invita a continuare a osservare le regole fondamentali per contrastarne la diffusione, in particolare sottoporsi al vaccino, che ora rappresenta lo strumento più utile per combattere la pandemia. Ma siamo anche chiamati a utilizzare sempre la mascherina quando non è possibile mantenere le distanze interpersonali, igienizzare spesso le mani, evitare assembramenti anche all’aperto. Sono regole che tutti ormai conosciamo e che dobbiamo seguire scrupolosamente – avverte Soddu – anche per evitare il rischio di un eventuale quarta ondata, come sta già accadendo in altre parti del mondo».

«Non nascondo la preoccupazione per l’assenza di controlli portuali e aeroportuali in ingresso in Sardegna – conclude Soddu -, nessun tampone, né autocertificazione o green pass richiesti all’arrivo nella nostra isola. Occorre che la Regione ripristini i controlli per evitare di assistere a un film già visto».

