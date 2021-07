Quartu, rinviato sfratto degli anziani malati: delegato Ivg cerca di impedire il diritto di cronaca a giornalista

Si è svolto questa mattina in via Pessina a Quartu Sant’Elena il nuovo tentativo di sfratto della famiglia Sainas, due persone anziane ultraottantenni con gravi problemi di salute.

Una vicenda molto complicata, quella che ha portata a mettere all’asta la casa di via Pessina 21, ma che nasce da una “truffa” che un impresario quartese ha fatto a questa coppia di anziani.

Un raggiro vero e proprio raccontato bene dall’ex avvocato della famiglia e che ha portato ad una grande mobilitazione in difesa dei due anziani.

Questa mattina alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Quartu, delle forze dell’ordine, del medico della Asl di Cagliari e dell’avvocato Appeddu si è consumato l’ennesimo tentativo di mandare via due poveri anziani da casa loro.

Presenti i due delegati alle aste dell’Ivg, Istituto Vendite Giudiziarie di Cagliari che in più occasioni hanno tentato di impedire le riprese, intimando il giornalista di allontanarsi e non riprendere le fasi della trattiva per il rinvio dello sloggio.

Alla fine il rinvio è avvenuto fino al 30 luglio, ma come più volte affermato dai Servizi Sociali del Comune di Quartu, serve un tempo maggiore per trovare un’alloggio idoneo per i due anziani.