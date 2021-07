Torna il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid e per questo si è deciso di tornare al coprifuoco a partire dal weekend.

Proprio oggi è stato dato il via libera al ripristino del coprifuoco per almeno una settimana in diverse grandi città della Catalogna, tra cui Barcellona, ​​in un momento in cui il numero di casi di infezione da Covid -19, soprattutto tra i più giovani, sta divampando nella regione.

