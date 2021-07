“Gravissima situazione in alcune Unità operative all’interno dei Presidi Ospedalieri Assl di Cagliari”. È quanto denuncia la Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità).

“A fronte delle eccellenze ampiamente dimostrate e riconosciute a tutto il personale durante la fase di maggior impegno assistenziale per i pazienti Covid – spiega il sindacato – continuano a fare da contraltare situazioni di malessere del personale, determinato da turni di lavoro in locali privi di condizionamento. Tali condizioni di lavoro impattano con aspetti ricompresi all’interno del Decreto Legislativo 81/2008, rispetto al quale richiamiamo il Direttore del Presidio ospedaliero universitario ai suoi compiti (Direttore al quale è stata data la responsabilità oltre che il fondo economico di intervento preventivo e/o risolutivo quando la problematica si manifesta), registrando a tutt’oggi l’assoluta assenza di soluzioni tempestive”.

Per la sigla, i lavoratori del settore sanitario lamentano anche “il mancato riconoscimento dei tempi di svestizione sul proprio cartellino timbrature, che parrebbero riconosciute solo nel caso in cui l’extra-time di svestizione sia superiore ai 20 minuti successivi all’orario di servizio relativo alla propria profilatura oraria Insomma – spiega la Fials – se l’entrata è alle 7.12, l’uscita con timbratura prima delle 14.32 non viene caricata. Ciò è mai possibile? Tale indicazione non ci risulta trovi riscontro nel CCNL a tutt’oggi vigente”.

Per queste ragioni, il sindacato chiede all’amministrazione “l’immediata verifica di quanto segnalato dai lavoratori al fine di ricondurre il tutto al doveroso rispetto contrattuale. Per quanto attiene al Presidio Ospedaliero del Marino di Cagliari, dove è stato smantellato il Pronto soccorso oltre a tutte le altre degenze, ad eccezione dell’Unità Spinale, ci chiediamo in quale tipo di attività siano stati impegnati il personale operante e/o la Direzione Sanitaria del medesimo Presidio Ospedaliero, che consta di personale Infermieristico, Assistenti Sanitari, Posizioni Organizzative e ben sei autisti, che al momento non sembrerebbero particolarmente impegnati”.

E conclude: “Ma il Direttore del Presidio ha consapevolezza di tutto ciò?”.

