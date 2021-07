Le Finali del FIVB Beach Volley World Tour tornano in Italia nel 2021 e per la prima volta ad ospitarle sarà Cagliari. La località sarda accoglierà le migliori squadre del circuito mondiale dall’8 al 12 settembre: un evento co-organizzato da FIVB, Coni, Sport e Salute e dalla Federazione Italiana Pallavolo. Il prestigioso appuntamento, che si terrà al Cagliari Marina, segue le World Tour Finals, svoltesi due anni fa al Foro Italico di Roma.

Cagliari e la Sardegna accoglieranno quindi l’élite del beach volley mondiale: dieci coppie maschili e dieci coppie femminili si daranno battaglia per contendersi uno dei tornei maggiormente attesi in questa stagione. Nel 2019 a trionfare furono i campioni del mondo russi Viacheslav Krasilnikov e Oleg Stoyanovskiy della Russia e le tedesche Laura Ludwig e Margareta Kozuch.

Le Finali di Cagliari offriranno ai tifosi un’altra opportunità per vedere all’opera i migliori beachers, al ritorno dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le FIVB World Tour Finals si svolgeranno in due fasi, la prima con dei gironi all’italiana e poi quella a eliminazione diretta, tra cui i match per Oro, Argento e Bronzo.

Quella di Cagliari sarà la sesta edizione delle World Tour Finals, le precedenti si sono svolte negli Stati Uniti (Fort Lauderdale 2015), in Canada (Toronto 2016), in Germania (Amburgo 2017 e 2018) e in Italia (Foro Italico di Roma 2019).

