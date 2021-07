Il nuovo album degli Iron Maiden ora ha un nome, una data e una tracklist.

Dopo The Writing On The Wall, singolo pubblicato nei giorni scorsi, che ha rotto il silenzio dopo 6 anni, la band di Bruce Dickinson ha annunciato il 17esimo album in studio che sarà pubblicato il 3 settembre 2021.

