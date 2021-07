“Come sigle riunite e gruppo di cittadinз indiciamo un ‘𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗿𝗱𝗲𝗴𝗻𝗮’ nella giornata del G20 di Napoli in data 22 luglio”. Lo dichiarano in una nota le associazioni A innantis!, Assemblea Permanente Villacidro, Fridays For Future Cagliari e il sindacato USB.

“Dal 20 al 23 luglio si terranno a Napoli i tavoli tematici ‘Clima, Ambiente ed Energia’ del G20” spiegano. “I 20 ministri dell’ambiente dei 20 paesi più industrializzati al mondo si incontreranno per mettere in scena l’ennesimo #greenwashing sulla pelle delle persone che subiscono l’estrattivismo e le connesse violenze militari nei Sud del mondo. Il 22 luglio manifesteremo anche noi e inizieremo il ‘Consiglio alternativo della Sardegna’ portando l’attenzione sulle criticità del testo unificato N. 100-105-A; dove agli articoli 17, 18, 19 introducono nuove agevolazioni e aperture ai gas fossili e climalteranti in una legge altrimenti importante, perché istituirebbe il reddito energetico e le comunità energetiche da FER”.

“Vogliamo l’approvazione della legge con lo stralcio dei tre articoli – incalzano nella nota le quattro associazioni – perché solo la gestione collettiva della produzione energetica, attraverso le comunità di autoproduzione, autoconsumo e scambio, ci permetterà di intraprendere il percorso verso la giusta transizione”. Insomma, scrivono ancora nel comunicato, “denunciamo” non solo “l’emergenza climatica causata dalle attività dei paesi più industrializzati e ricchi del mondo come causa odierna e futura di danni irreversibili all’ambiente e alla popolazione”, ma anche “il modello economico di una Sardegna come hub energetico funzionale all’approvvigionamento di gas e energia per l’Europa e le sue fabbriche energivore, il modello energetico volto alla privatizzazione, alla svendita dei terreni agricoli e alla concentrazione nelle mani dei grandi gruppi della produzione. Un modello nocivo e inconciliabile con il benessere della popolazione sarda, la quale deve essere tutrice e amministratrice delle proprie risorse”.

Inoltre, chiedono “che l’energia, le risorse e i potenziali guadagni siano beni gestiti da e per lз sardз, reputiamo decisiva la cessazione di progetti atti a rimarcare un modello insostenibile e fallimentare che si fonda sull’uso spasmodico dei combustibili fossili e delle finte rinnovabili come il biogas, condanniamo l’accumulazione e la società del profitto. A vent’anni dal G8 di Genova, le ragioni del movimento contro lo sfruttamento del pianeta e delle persone continuano a vivere. Infine, reputiamo indispensabili ed imminenti gli interventi volti alla cessazione delle emissioni di gas serra e alla creazione di un sistema economico basato su zero emissioni di CO2, metano e altri gas serra, la revisione della legge sulle comunità energetiche, con la rimozione degli articoli 17 (a tema incentivazione del biogas), 18 (semplificazioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto GNL) e 19 (delega autorizzazione impianti alle province) dal testo, l’installazione di una rete efficiente di infrastrutture per l’accumulo dell’energia da FER per non dipendere più dalle centrali fossili di Porto Torres, Portovesme e Sarroch che vanno chiuse entro i prossimi 6 anni, assicurando allз lavoratorз il giusto reddito e sostegno economico. L’istituzione di un Comitato di garanzia (formato da espertз di salute, ambiente e diritto) per valutare e nel caso respingere i progetti incompatibili”.

Durante il sit-in avverrà una discussione sui temi elencati, al termine della quale, la nuova associazione ambientalista lancerà l’organizzazione del prossimo sciopero globale per il clima, previsto per il 24 settembre 2021.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it