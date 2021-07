Quartu: Marina Residence, distrutta dalle fiamme sede della Polisportiva

Nella notte un incendio ha distrutto totalmente il locale uffici all’interno della Polisportiva a Marina Residence a Quartu Sant’Elena, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco intorno alle 2:30 della notte dopo la segnalazione giunta dai cittadini.

Le fiamme hanno interessato un locale al cui interno si trovava la segreteria con materiale cartaceo, arredi e attrezzature.

Nessuna persona risulta coinvolta e le operazioni si sono protratte sino alle 5 del mattino.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo, presenti anche i carabinieri.

