Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nell’agro del Comune di Bonarcado (Or), in località Perda Caddos.

E’ attualmente in corso l’intervento del personale e di un elicottero del Corpo forestale, proveniente dalla base di Fenosu.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Seneghe.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via delle temperature elevate che stanno mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto per domare le fiamme.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it