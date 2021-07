Salvatore Deidda, deputato di FdI insieme al Coordinatore provinciale Marco Porcu, denunciano l’esclusione della provincia di Cagliari dal concorso dal concorso Ata ex Lsu e, a tal riguardo, il parlamentare in quota Fdi ha presentato un’interrogazione al ministero dell’Istruzione chiedendo di “far chiarezza sui criteri adottati”.

“Il Ministero dell’Istruzione ha indetto la seconda procedura selettiva per il personale ex LSU e appalti storici, al fine di assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, tutti coloro che abbiano prestato attività lavorativa presso le scuole nei servizi di pulizia e ausiliari, come dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, di imprese titolari di contratti. Peccato che la provincia di Cagliari sia stata esclusa nonostante ci siano 14 candidati e 20 in tutta la Sardegna. Per questo, ho presentato un’interrogazione per fare chiarezza e capire i motivi dell’esclusione e tutelare il diritto degli ex Lsu oggi esclusi e rimasti senza reddito”, si legge nella nota di Deidda e Porcu.

“La provincia di Cagliari non è la sola ad essere stata esclusa e vogliamo capire i criteri. Riprendiamo – spiegano – quanto denunciato dai rappresentanti dei lavoratori. 264 operatori saranno destinati alle province meridionali, ivi comprese quelle sarde: in particolare, la Sicilia dovrebbe accontentarsi dei 2 posti previsti per la Provincia di Catania; la Sardegna di 34 posti (10 Nuoro, 16 Oristano e 8 Sassari), con l’esclusione della provincia di Cagliari, al pari di tutte le province della Calabria”.

“Appare urgente prevedere, al fine di evitare esuberi e l’avvio di ulteriori costose procedure, un immediato adeguamento delle dotazioni organiche ATA, previste per ciascuna provincia, con conseguente incremento dei posti in organico con riferimento alle posizioni in esame, avuto riguardo, specificamente, a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, effettivamente in servizio prima dell’internalizzazione disposta nel 2020”, concludono il deputato di FdI e il Coordinatore provinciale.

