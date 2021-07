Solidarietà da parte di alcuni esponenti e partiti politici della Sardegna in seguito all’aggressione avvenuta martedì sera a Cagliari ad alcuni militanti della Lega, i quali si trovavano in piazza Garibaldi per una raccolta firme legata al ‘referendum giustizia’.

“Desidero esprimere ai militanti della Lega la vicinanza e la solidarietà di Forza Italia-Sardegna per la vile aggressione subita ieri a Cagliari. Nessuno può pensare di limitare con la violenza il diritto a manifestare un’opinione e di esercitare una civile attività politica. Né è pensabile che qualche esaltato confidi su una sorta di immunità, fondata su una subcultura della democrazia a senso unico. Non possono esistere dei ‘lasciapassare’ per occupazioni abusive di immobili pubblici, aggressioni e manifestazioni non autorizzate. Ai nostalgici degli anni dell’odio politico si risponda con l’applicazione delle leggi”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna.

Parole di condanna anche da parte di Giacomo Fantola, coordinatore del gruppo dei Riformatori Sardi. “Come sempre condanniamo ogni tipo di violenza e intolleranza e combattiamo con altrettanta fermezza chi vorrebbe impedire ad altri l’espressione delle proprie idee. Rinnoviamo pubblicamente la nostra solidarietà a tutto il direttivo della Lega facendo seguito a quanto già fatto nelle sedi istituzionali dal nostro capogruppo Raffaele Onnis verso gli amministratori comunali”.

