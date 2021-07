Venerdì 23 luglio 2021 alle ore 19,00, nella Sala Archi del Centro d’Arte e Cultura Lazzaretto di via Dei Navigatori a Cagliari, sarà inaugurata la mostra collettiva “Nessun dorma”, a cura di Alessandra Menesini.

L’evento rientra nell’ambito della programmazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari ed è proposta dall’ATI Cooperativa Sant’Elia 2003 – Orientare Srl.

Saranno esposte al pubblico le opere di 24 artisti affermati, i cui lavori fanno parte della Collezione della Fondazione per l’Arte Bartoli – Felter, che da anni si prefigge lo scopo di promuovere giovani talenti e le espressioni artistiche sperimentali più all’avanguardia.

Il tema affrontato, estremamente impegnativo e attuale, è quello della lotta al degrado sociale e ambientale – da qui il titolo, felice intuizione della curatrice, “Nessun dorma”, inteso come una esortazione all’azione – una reazione al periodo di malessere diffuso che stiamo vivendo, che ha coinciso con l’emergenza sanitaria ancora in corso. Come sempre, sono gli artisti, con la loro attitudine, a cogliere l’essenza profonda degli accadimenti, a farsi promotori di riflessioni che condividono col pubblico.

Dalla selezione di opere curata da Alessandra Menesini, emergono lavori di forte impatto visivo, affatto tranquillizzanti, portatori di messaggi eloquenti, in alcuni casi di difficile decifrazione a causa dei differenti materiali impiegati e dei differenti linguaggi che contraddistinguono gli autori.

Opere di: Daniele Alonge, Matteo Ambu, Antonio Bardino, BR1, Paolo Carta, Francesco Cogoni, Crisa, Elfo, Elena Franco, Gavino Ganau, Renato Leotta, Elisabetta Logreco, Loredana Longo, Monica Lugas, Ruben Montini, Veronica Muntoni, Ruben Mureddu, Marcello Nocera, Calogero Palacino, Pastorello, Marco Pautasso, Andrea Pili, Tiziana Sanna, Niko Straniero.

La mostra “Nessun dorma” sarà visitabile al Lazzaretto di Cagliari sino al 19 settembre 2021, tutti i giorni da martedì a domenica, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20.

