Nella giornata di mercoledì 21 luglio, i familiari delle vittime del Moby Prince sono stati ricevuti dal presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. All’incontro erano presenti oltre al presidente della associazione 10 Aprile, Luchino Chessa, e al vicepresidente della associazione 140 Nicola Rosetti e altri familiari, l’Onorevole Andrea Romano, presidente della commissione parlamentare di inchiesta da poco istituita.

Per i familiari, scrivono in un comunicato le associazioni, “è stato un incontro importante che ha confermato l’attenzione e la sensibilità delle istituzione verso la vicenda irrisolta del Moby Prince e anche il concreto impegno della commissione parlamentare a proseguire il lavoro della precedente commissione di inchiesta”.

Proprio in questa prospettiva, il presidente Romano ha fatto presente che mentre “la precedente commissione” era riuscita “nel difficile compito di dire ciò che non è successo la notte del 10 aprile, sarà compito di questa commissione tentare di dire che cosa è effettivamente accaduto”. I familiari delle vittime hanno espresso la loro soddisfazione e gratitudine per la vicinanza delle Istituzioni, il cui impegno contribuirà al raggiungimento della verità.

