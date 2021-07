NaturaSì, ha pubblicato sul suo sito internet i richiami di due prodotti, il gomasio bio a marchio Sapori della Natura e i cracker semintegrali sesamo e rosmarino Ecor, per “non conformità alla regolamentazione europea nell’impiego di semi di sesamo per presenza di ossido di etilene”. I prodotti in questione sono:

Gomasio bio Sapori della Natura, in confezione da 200 grammi, con i numeri di lotto L A 20202 e scadenza 20/07/2021, e L A 21021 e scadenza 21/01/2022

Cracker semintegrali sesamo e rosmarino Ecor, in confezione da 250 grammi, con il numero di lotto 6550 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2021

NaturaSì ha segnalato anche il richiamo precauzionale di un lotto di polline di fiori a marchio Fior di Loto per la “possibile presenza di frammenti di vetro.” Il prodotto interessato è venduto in vasetti di vetro da 170 grammi da consumarsi preferibilmente entro il 12/04/2023.

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e le scadenze segnalate e riportarli al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituiti o rimborsati.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it