I due Consiglieri regionali di LeU Sardigna, Daniele Cocco e Eugenio Lai, hanno presentato un’interrogazione sulla grave carenza di Medici di Radiodiagnostica e Tecnici Sanitari presso la Struttura di Radiologia dell’Ospedale “San Francesco” di Nuoro.

Il Capogruppo in consiglio regionale Daniele Cocco dichiara: “Il reparto di radiologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro è praticamente al collasso, la carenza di Medici di Radiodiagnostica e di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica non permette di garantire un’adeguata continuità del servizio presso il Presidio ospedaliero cittadino con turnazioni e carichi di lavoro sempre più pressanti per il personale in servizio”.

“Alcuni importantissimi servizi radiologici come la risonanza magnetica, l’ecografia e la senologia diagnostica – spiega Cocco – che sono essenziali per la prevenzione e la cura di gravi patologie, possono essere effettuati solo h6 in orario diurno dei giorni feriali senza riuscire più a garantire il servizio notturno e nei giorni festivi per le urgenze. Nonostante le continue richieste di personale da parte della Direzione dell’Ospedale e le segnalazioni da parte delle Organizzazioni sindacali, appare inspiegabile la decisione da parte dell’ATS Sardegna di non destinare il personale Medico di Radiologia e nuovi Tecnici sanitari di radiologia, selezionati mediante i recenti concorsi, alla struttura di Nuoro”.

Secondo il consigliere di LeU, il perdurare di tali condizioni renderà “inevitabile la riduzione dell’attività radiologica con inesorabili disservizi non solo per i pazienti del distretto nuorese, ma anche per tutti i pazienti dei territori interni della Sardegna, come ad esempio il Goceano, che hanno come unico riferimento territoriale di assistenza sanitaria specialistica (specialmente nei casi di emergenza/urgenza e H24) l’Ospedale San Francesco di Nuoro”.

E aggiunge che questa è “una situazione grave che dimostra l’incapacità dell’ATS Sardegna di gestire l’operatività dei reparti, le assegnazioni e le richieste di mobilità interna del personale medico dei diversi Presidi regionali, che crea confusione e disagio agli stessi operatori sanitari oltre ad una disparità sulle prestazioni sanitarie erogate nei diversi territori dell’isola”

Con l’interrogazione i Consiglieri chiedono all’Assessore regionale della sanità Mario Nieddu di porre immediatamente in essere una iniziativa che consenta l’assunzione di medici e tecnici da destinare alla struttura di Radiologia attraverso l’attivazione procedure di mobilità, l’utilizzo di graduatorie ancora vigenti oppure attraverso procedure selettive straordinarie.

