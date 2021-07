Il presidente del Centro Studi Agricoli, si dichiara fortemente preoccupato della situazione in cui si sta sviluppando la coltivazione e commercializzazione della Cannabis Sativa in Sardegna, secondo il Report preparato e diffuso nei giorni scorsi, dal CSA, in Sardegna sono 1300 gli ettari coltivati nel 2021 e circa 1400 i coltivatori coinvolti. Coltivazioni, afferma Tore Piana, che a Settembre si arriverà alla raccolta delle produzioni, con tutte le interpretazioni che il quadro legislativo poco chiaro, lascia al settore.

Leggiamo ormai quasi quotidianamente di denunce, sequestri e altro, il fenomeno va messo sotto controllo e non si può più far finta che non esista. Così come non possiamo lasciare nel pieno stato di incertezza chi vuole coltivare e produrre nel rispetto delle Leggi, continua Tore Piana. Ecco perché la Regione Sardegna ed in particolare l’Assessore regionale all’Agricoltura deve in tempi brevissimi, organizzare una conferenza di servizi, chiamando a raccolta, tecnici regionali delle Agenzie Agricole, Organizzazioni di Categoria, Forze di Polizia, Rappresentanti della Magistratura, Forze Politiche Regionali e Nazionali, per capire e cercare una soluzione a chi oggi in Sardegna ha impiantato produzioni di Cannabis, conclude Tore Piana.

