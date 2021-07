Sono 59.236 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 246 nuovi casi. Si registra un nuovo decesso (1.496 in totale).

In totale sono stati eseguiti 1.461.067 tamponi, per un incremento complessivo di 3.774 test rispetto al dato precedente.

I ricoveri ospedalieri: 60 pazienti in area medica (+13 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.441 le persone in isolamento domiciliare e 55.235 i guariti (+7).

Sul territorio, dei 59.236 casi positivi complessivamente accertati, 16.123 (+132) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 9.099 (+51) nel Sud Sardegna, 5.273 (+20) a Oristano, 11.000 (+7) a Nuoro, 17.727 (+36) a Sassari.

I dati a livello nazionale

Aumentano ancora i contagi in Italia, con 5.057 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 4.259 di ieri.

I decessi in un giorno sono stati 15, sei in meno rispetto a ieri.

Da mercoledì 21 luglio sono stati effettuati 219.778 tamponi molecolari e antigenici, cifra solo leggermente più bassa in confronto all’ultimo aggiornamento, e il tasso di positività è del 2,3%, in aumento.

Sale anche il numero dei ricoveri sia in area medica che nelle terapie intensive.

